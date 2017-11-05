Украина

Луганчане уступали в два забитых мяча и были в численном меньшинстве, но все же добились ничьей в поединке с Олимпиком (3:3).

На стадионе Динамо им. В. Лобановского встречались полномочные представители Украины в еврокубках в текущем сезоне — донецкий Олимпик и луганская Заря, так сказать, дерби Донбасса за его пределами. Дончане располагались на третьей строчке турнирной таблицы перед стартом 15-го тура, отставая всего на два очка от Динамо, идущего вторым. Заря же постепенно пришла в себя после провального старта в чемпионате и поднялась в первую шестерку.

В первые минуты поединка подопечные Александра Грицая (Юрий Вернидуб отсутствовал на отчетном матче по личным причинам) захватили территориальное преимущество и могли открыть счет уже на 4-й минуте, когда Караваев пробил по воротам с близкого расстояния, но Махарадзе продемонстрировал блестящую реакцию и спас свою команду. Одним из самых активных в составе Зари был Силас, который не стеснялся пробивать по воротам при первой же возможности.

Олимпик выдержал стартовый натиск соперника и первым же ударом по воротам Лунина открыл счет в матче — на 11-й минуте после розыгрыша штрафного и серии рикошетов мяч отлетел к Кравченко, которому оставалось не промахнуться с одного метра — 1:0. Уже через несколько минут Лунев мог восстановить паритет, но Махарадзе справился с ударом Максима в ближний угол, переведя мяч на угловой.

До перерыва борьба проходила, в основном, в центре поля при минимуме опасных моментов, самую реальную возможность забить имел Громов, оказавшись один на один с Махарадзе — сначала Заури отбил удар Артёма, а затем форвард сыграл на добивании, пробив через себя, но не попал в створ ворот. Как показало время, коллективы отложили остальные голы на второй тайм.

После возобновления игры хозяева забили быстрый гол — на 48-й минуте Богданов выполнил подачу со штрафного, Кравченко скинул на Биленького, а Станислав ударом в касание отправил мяч в сетку ворот — 2:0. Казалось, что дело уже сделано и подопечные Санжара одержат победу, но все самое интересное было впереди. На 62-й минуте Заря сократила отставание в счете — Гордиенко промчался по флангу и прострелил на Громова, Артём неудачно обработал мяч и тот отскочил к Луневу, Максим пробил в касание точно в дальнюю шестерку — 2:1.

Радость луганчан была недолгой — уже через четыре минуты Богданов получил пас от Мохи и потрясающим дальним выстрелом не оставил шансов Лунину — 3:1. Еще через четыре минуты Андриевский оставил Зарю в меньшинстве из-за своей опасной игры против Цымбалюка, после этого мало кто сомневался в победе Олимпика. Но игроков Зари не зря называют "мужики", что они в очередной раз доказали в отчетном поединке. Будучи в численном меньшинстве, гости не закрылись на своей половине поля и и пошли в атаку в надежде вырвать хотя бы ничью. Надежду на успех Заре подарил Евгений Опанасенко на 83-й минуте — защитник мощным выстрелом отправил мяч в верхний угол ворот — 3:2.

За три минуты до окончания основного времени Грицай выпустил на поле Харатина и, стоит сказать, это было чертовски правильное решение. На 94-й минуте Юрий Можаровский уже был готов дать финальный свисток, но луганчане заставили арбитра повременить с этим — Гречишкин выполнил заброс на Громова, тот скинул мяч на Харатина, а Игорь мощнейшим ударом с лета поразил ворота Махарадзе, вырвав для своей команды ничью — 3:3. В текущем сезоне Заря уже совершила камбэк в матче с Динамо, едва не сделала это в поединке с Шахтером, и вот снова взялась за свое — собрала волю в кулак, уступая по ходу встречи и добилась положительного для себя результата. Что сказать, браво, Заря! Браво, мужики!

В 16-м туре УПЛ Заря примет ровненский Верес, а Олимпик отправится в гости к одесскому Черноморцу.

Олимпик — Заря 3:3

Голы: Кравченко, 11, Биленький, 48, Богданов, 66 — Лунев, 62, Опанасенко, 83, Харатин, 90+4

Олимпик: Махарадзе — Лукьянчук, Кравченко, Шабанов, Очигава (Иллой-Айет, 66) — Богданов (Доронин, 69), Цымбалюк — Шестаков, Приемов, Моха — Биленький (Мигунов, 90)

Заря: Лунин — Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий — Андриевский, Бабенко — Караваев (Харатин, 87), Силас (Гордиенко, 46), Лунев — Громов

Предупреждения: Моха, Шабанов, Лукьянчук, Махарадзе — Лунев

Удаление: Андриевский, 70 (грубая игра)