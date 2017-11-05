Представляем обзор поединка чемпионата Украины.
фото ФК Сталь
05 ноября 2017, 21:34
Команды полностью оправдали ожидания болельщиков. Было очень мало опасных моментов, матч проходил в борьбе с большим количеством брака.
Карпаты — Сталь 0:0
Сталь: Пеньков — Тымчик, Грачов, Ткачук, Михайличенко — Месхи, Обрадович (Хоцяновский, 88), Мысык (Вакула, 85), Кузык, Эдгар Малакян — Климчук (Якимив, 46)
Карпаты: Пидкивка — Лобай, Нестеров, Федецкий, Мирошниченко — Тиссоне, Худобяк, Карраскаль (Ди Франко, 63), Мякушко, Гуцуляк — Гладкий (Акулинин, 79)
Предупреждения: Тымчик, Малакян, Мысык - Карраскаль, Федецкий, Худобяк