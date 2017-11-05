Команды полностью оправдали ожидания болельщиков. Было очень мало опасных моментов, матч проходил в борьбе с большим количеством брака.

Карпаты — Сталь 0:0

Сталь: Пеньков — Тымчик, Грачов, Ткачук, Михайличенко — Месхи, Обрадович (Хоцяновский, 88), Мысык (Вакула, 85), Кузык, Эдгар Малакян — Климчук (Якимив, 46)

Карпаты: Пидкивка — Лобай, Нестеров, Федецкий, Мирошниченко — Тиссоне, Худобяк, Карраскаль (Ди Франко, 63), Мякушко, Гуцуляк — Гладкий (Акулинин, 79)

Предупреждения: Тымчик, Малакян, Мысык - Карраскаль, Федецкий, Худобяк