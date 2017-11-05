Украина

Несколько спорным получилось судейство в матче чемпионата Украины.

Киевское Динамо одолело полтавскую Ворсклу в рамках 15-го тура чемпионата Украины со счетом 2:1, однако в этом матче зрители могли стать свидетелями намного большего количества голов.

Главный арбитр матча Ярослав Козык не стал ставить пенальти в ворота Динамо за падения игроков Ворсклы в штрафной.

Кроме того, в своей же штрафной сыграл рукой Никита Корзун, который таким образом прервал подачу Павла Ребенка.

Ну и напоследок, пенальти можно было назначать и в ворота Ворсклы, но здесь арбитр также промолчал.

Такое количество спорных моментов должно быть рассмотрено в рубрике Post Scriptum от комитета арбитров ФФУ, тогда и узнаем, ошибся ли арбитр во всех случаях, или же нет.