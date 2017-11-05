Украина

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча пятнадцатого тура чемпионата Украины Олимпик — Заря.

Олимпик дважды вел в счете с разницей в два мяча, но Заря, играя в меньшинстве, сумела в компенсированное время вырвать вничью.

Олимпик — Заря 3:3

Голы: Кравченко, 11, Биленький, 48, Богданов, 66 — Лунев, 62, Опанасенко, 83, Харатин, 90+4

Олимпик: Махарадзе — Лукьянчук, Кравченко, Шабанов, Очигава (Иллой-Айет, 66) — Богданов (Доронин, 69), Цымбалюк — Шестаков, Приемов, Моха — Биленький (Мигунов, 90)

Заря: Лунин — Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий — Андриевский, Бабенко — Караваев (Харатин, 87), Силас (Гордиенко, 46), Лунев — Громов

Предупреждения: Моха, Шабанов, Лукьянчук, Махарадзе — Лунев

Удаление: Андриевский, 70 (грубая игра)