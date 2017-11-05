Предлагаем видеообзор поединка 15-го тура чемпионата Украины.
фото Динамо Киев
05 ноября 2017, 23:21
Поединок киевского Динамо и полтавской Ворсклы запомнится зрителям не только победой бело-синих и тремя голами, но и множеством спорных решений арбитра.
Динамо — Ворскла 2:1
Голы: Мораес, 26, Буяльский,30 — Чеснаков, 58.
Динамо: Бущан – Морозюк, Вида, Хачериди, Миколенко – Корзун, Гармаш (Шепелев, 46), Буяльский (Цыганков, 60), Гонсалес (Пиварич, 87) – Мораес – Мбокани
Ворскла: Ткаченко – Пердута, Далку, Чижов, Матвиенко – Скляр, Чеснаков (Кулач, 78) – Кадимян (Одарюк, 73), Шарпар, Ребенок – Коломоец (Кобахидзе, 85).
Предупреждения: Чеснаков, Одарюк, Пердута — Корзун