Украина

Football.ua представляет свою сборную из лучших игроков пятнадцатого тура чемпионата Украины.

Герман Пеньков (Сталь) (Количество попаданий в сборную тура — 1)

Голкипер “сталеваров” против Карпат провел поистине феноменальный поединок. Номинальные гости регулярно обстреливали владения молодого стража ворот, и Герман из этой ситуации умудрился выйти сухим. Чего только стоят коварные удары Гладкого, Ди Франко и Акулинина, после которых страж ворот каменчан демонстрировал чудеса реакции и высочайший уровень мастерства. Не исключено, что если так пойдет и дальше, то совсем скоро на Пенькова может обратить внимание тренерский штаб сборной страны…

Евгений Опанасенко (Заря) (2)

Ведущий защитник луганчан в очередной раз продемонстрировал свои бомбардирские качества, причем сделал это в самый нужный для своей команды момент. Потрясающий по красоте гол Евгения фактически воскресил интригу в матче с Олимпиком, да и в остальном правый латераль традиционно был одним из лидеров Зари.

Антон Кравченко (Олимпик) (3)

Гол и голевая передача в одном поединке для центрального защитника – настоящий футбольный подвиг. Антон, несмотря на тот факт, что его команда пропустила три мяча, провел отличный матч. Именно он оказался в нужное время в нужном месте и открыл счет, после чего со второго этажа ассистировал Беленькому. Не отставал защитник и при выполнении своих прямых обязанностей, умудрившись не совершить результативных ошибок.

Евгений Хачериди (Динамо) (3)

Опытнейший футболист давно не демонстрировал такого уровня надежности, как это было в матче с Ворсклой. Евгений традиционно был непобедим в верховых единоборствах, к тому же не дал разгуляться любящему забивать грандам Коломойцу.

Сергей Симинин (Верес) (2)

Универсальный защитник ровненчан в матче с Зиркой был сама надежность. Сергей, по сути, ничего не дал создать на своем фланге быстрым оппонентам, так еще и в атаку подключался довольно часто. Традиционно подавал пример партнерам в плане самоотдачи и заряженности на борьбу, которой было с избытком.

Алексей Довгий (Александрия) (1)

Опорник александрийцев свои прямые обязанности в игре против Черноморца выполнил практически образцово. Алексей в нынешнем сезоне провел не так много матчей, и, думается, свой шанс использовал сполна. Волны одесских атак всякий раз разбивались об опытного волнореза, и в том, что команда Шарана сохранила свои ворота в неприкосновенности, безусловно, есть немалая заслуга Довгого. К слову, сам наставник персонально похвалил своего опорника.

Андрей Богданов (Олимпик) (3)

Что ни матч, то хавбек “олимпийцев” – едва ли не лучший игрок в составе своей команды. Это утверждение давно уже тянет на аксиому, и в поединке с Зарей Андрей в очередной раз подтвердил свою высочайшую квалификацию. Практически во всех атаках дончан полузащитник принимал самое активное участие, а также сумел отличиться забитым мячом и поучаствовать в голе Беленького. Вот уже действительно, незаменимый исполнитель для Олимпика.

Марлос (Шахтер) (4)

Лидер горняков фактически не замечал своих мариупольских оппонентов, раз за разом обыгрывая их оптом и в розницу. Именно активность украинского бразильца привела к переломному моменту матча в виде удаления Гомиса, да и свой автограф в воротах Гальчука Марлос оставил, использовав грубую оплошность приазовской обороны.

Виталий Буяльский (Динамо) (3)

Это футболист постепенно становится не просто ведущим игроком Динамо, а одним его беспрекословных лидеров. Старательный и всегда максимально настроенный на игру хавбек поражает своей универсальностью, не забывая забивать важнейшие для киевского клуба мячи. Так получилось и в матче с Ворсклой. Сначала после удара Виталия и неудачных действий голкипера гостей счет открыл Мораес, а уже через несколько минут сам Буяльский эффектно использовал суперпас от Гармаша.

Бернард (Шахтер) (1)

Быстроногий бразилец фактически не давал дышать обороне Мариуполя. Для начала десятка Шахтера поучаствовал в первом голе своей команды, а при зыбком счете 1:2 нанес потрясающий по точности удар: мяч от штанги в районе девятки отлетел точно по назначению. Кроме этого, традиционно был активным участником и даже вдохновителей большинства атакующих порывов команды Паулу Фонсеки.

Станислав Беленький (Олимпик) (1)

Молодой нападающий проводит только первый сезон в Премьер-лиге, и своей игрой демонстрирует, что имеет отличные перспективы вырасти в мастера атаки. В игре против Зари Станислав сначала отличился результативным ударом, а затем проявил себя в роли ассистента: его удобнейшую передачу в гол превратил Богданов. Не терялся 19-летний форвард и в других эпизодах, исправно цепляясь за мячи и регулярно вступая в борьбу с защитниками луганчан.

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