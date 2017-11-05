Украина

После матча пятнадцатого тура чемпионата Украины Динамо — Ворскла впечатлениями об игре поделился президент киевского клуба Игорь Суркис.

Президент Динамо Игорь Суркис заявил в интервью пресс-службе клуба, что не переживал за результат поединка против Ворсклы, выигранного киевлянами со счетом 2:1.

- После еврокубкового матча было тяжело играть. Плюс у нас много кадровых проблем, особенно в середине поля. Из-за травм выбыли Сидорчук, Гармаш… К счастью, восстановился Цыганков. В любом случае игру нужно было доводить до победы, причем забивать во всех возможностях, которые были. Ведь под конец могли и пропустить.

- Ворскла неудобный соперник для Динамо. Не было опасений за результат?

- У меня не было, потому что я всегда верю в то, что команда победит. Но я много лет в футболе, и понимаю, как тяжело восстанавливаться после еврокубковых матчей и перелетов. Я очень доволен тем, как сыграли наши молодые ребята: и Цыганков, и Миколенко, но проблемы есть, и нам необходимо будет их решить во время зимнего трансферного окна.

- Что вы сказали ребятам после игры?

- Пожелал хорошего выступления в сборных. А остальным хорошо отдохнуть за три выходных дня и начать подготовку к следующим матчам.

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