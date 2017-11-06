Полузащитник Динамо Владимир Шепелев прокомментировал матч против Ворсклы.
Владимир Шепелев
06 ноября 2017, 00:05
Динамо в 15-м туре УПЛ дома сумели победить Ворсклу.
"Хватило ли эмоций? По счету видно, что да, хватило. Считаю, что сыграли не самый лучший матч, потому что много моментов было у наших ворот и сами мы могли забивать больше. Считаю, что еще два гола мы могли забить.
Мотивация? Мы всегда ее находим, Динамо Киев – это такой клуб, где если у тебя нет мотивации, то тебе здесь нечего делать", — рассказал Шепелев в флеш-интервью ПроФутбол.
Отметим также, что судь матча Ярослав Козык отметился сразу несколькими спорными решениями.