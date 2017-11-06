Украина

Полузащитник Динамо Владимир Шепелев прокомментировал матч против Ворсклы.

Динамо в 15-м туре УПЛ дома сумели победить Ворсклу.

"Хватило ли эмоций? По счету видно, что да, хватило. Считаю, что сыграли не самый лучший матч, потому что много моментов было у наших ворот и сами мы могли забивать больше. Считаю, что еще два гола мы могли забить.

Мотивация? Мы всегда ее находим, Динамо Киев – это такой клуб, где если у тебя нет мотивации, то тебе здесь нечего делать", — рассказал Шепелев в флеш-интервью ПроФутбол.

Отметим также, что судь матча Ярослав Козык отметился сразу несколькими спорными решениями.