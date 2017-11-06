Украина

После матча против Ворсклы президент Динамо Игорь Суркис рассказал о кадровой ситуации в команде.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал трансферные новости команды в программе ПроФутбол.

"Я разговаривал с Дьемерси Мбокани относительно возможности продления контракта, — сказал Игорь Суркис. – Я считаю его очень сильным нападающим. К тому же он выполняет такой объем работы, которого я не ожидал после его возвращения из аренды. Если он согласится остаться в нашей команде, то мы с удовольствием подпишем с ним новый контракт. От таких футболистов не отказываются".

"Впрочем, на всю команду легионеров не купишь. Надо воспитывать и своих ребят, и уже исходя из того, кого мы имеем в распоряжении из своих воспитанников, усиливать определенные позиции. Зимой предстоит операция Виталию Буяльскому – это большая потеря для нас. Придется кого-то подыскивать и на его позицию тоже".

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