Украина

Василий Сачко — главный тренер Ворсклы — прокомментировал матч против Динамо.

Ворскла проиграла Динамо в выездном матче 15-го тура чемпионата Украины.

"В первом тайме минут 15 нам удавалось выполнять план на игру. После пропущенного мяча ребята несколько "расклеились", и в первом тайме не все удавалось. Первый мяч мы пропустили из сомнительного вне игры – не у того игрока, который забивал, а у Гармаша, который мешал голкиперу. Это на усмотрение арбитра. При ничейном счете также сомнительный момент был на Коломойце в штрафной площадке киевлян... После перерыва картина изменилась, игра несколько выровнялась, мы имели свои моменты, начав смелее играть на чужой половине поля, забили мяч и игра перешла в очень интересное русло, до последней минуты сохраняя интригу.

Несомненно, Динамо заслуженно победило, с чем мы их и поздравляем, но не могу не вспомнить о сомнительных решениях арбитра – рука у Корзуна, нарушение против Коломойца... Это не оправдание, поскольку Динамо сегодня сильнее нас. Нам же нужно сосредоточиться на своих играх и тех соперниках, которые равны нам, и прилагать максимум усилий, чтобы набирать очки в таких матчах. По сегодняшней игре результатом мы расстроены", — рассказал на пресс-конференции Сачко.

Сачко прокомментировал то, что его команда часто пропускает в середине первого тайма, как сегодня дважды.

"Мы просим ребят быть сконцентрированными и включать обороты с первых минут, но, возможно, не все нас слышат. Возможно, придется обратиться в Премьер-лигу, чтобы все наши матчи начинались со счета 1:0 в пользу наших соперников – тогда, возможно, мы сразу будем включать все обороты и забивать. Вы правильно заметили, и меня лично это не устраивает. Наверное, мы не достучались до ребят в первом тайме, но мы будем усиленно работать над этим.

Сегодня мы играли против Динамо. Наши нападающие – зависимые футболисты. В целом, в нашем чемпионате, на мой взгляд, мало нападающих, которые могут решить итог матча. Они есть в Шахтере, в Динамо, которые могут обыграть оппонента один в один. В Динамо, например, любой игрок группы атаки может сыграть индивидуально и решить итог встречи. Я ни в коем случае не жалуюсь на своих игроков – какие футболисты у нас есть, с такими и работаем, – но первую половину матча мы фактически провели на своей части поля. Присутствовал какой-то страх, но ничего невозможного не бывает, нужно смелее работать с первых минут, бежать вперед, обыгрывать, зарабатывать фолы, о чем мы и просим игроков. Во втором тайме это удавалось, а в первом, к сожалению, нет. Приняли к сведению, покажем ребятам на теории и будем двигаться дальше", — приводит слова Сачко официальный сайт Динамо.