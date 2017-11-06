Украина

Ассистент главного тренера Зари Александр Грицай прокомментировал матч против Олимпика.

Сегодняшний поединок Заря провела без своего главного тренера Юрия Вернидуба, который не смог помочь команде по личным причинам. Его подменял Александр Грицай.

"Немного не так мы начали матч, как договаривались. Пропустили гол. В принципе, игра была под нашим контролем. Были моменты, которые мы, к сожалению, не смогли реализовать. Второй тайм. Стандарты для нас больное место. Пропустили еще один мяч. Удаление встряхнуло нас. Ребята молодцы, дожали соперника и в очередной раз показали характер", — начал пресс-конференцию Грицай.

"Что касается пенальти, я не видел эпизод полностью. Раз так решил судья, наверное, красная карточка была. Не могу сейчас сказать что-то конкретное. Во время паузы в чемпионате дадим ребятам несколько выходных дней, после чего продолжим готовиться к оставшимся играм этого года.

В раздевалке после матча царили эмоции. После таких голов на последних минутах эмоции только положительные. Ребята радуются такому результату сегодня. Сегодня мы проигрывали 3:1 и играли вдесятером. В такой ситуации сравнять счет и спасти поединок – непросто. У нас только положительные эмоции сейчас", — добавил специалист.

Напомним, что Заря проигрывая 1:3, заработала удаление, после чего сумела сравнять счет в дополнительное время.