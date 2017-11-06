Украина

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко рассказал о прошедшем матче чемпионата против Мариуполя.

В матче 15-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер одержал победу над Мариуполем.

"Мы очень ждали этого матча, ведь на футбольной карте Украины Мариуполь – ближайшая точка к Донецку. Для нас было важно здесь сыграть.

Думаю, наш приезд в Мариуполь подарил футбольный праздник самому городу и стал хорошим событием для клуба, Донбасса и всей Украины. Чем больше будет таких встреч, тем сильнее это объединит страну. На трибунах присутствовало много болельщиков Шахтера и чувствовалась особая атмосфера.

Что касается поединка, то мариупольцы агрессивно начали, ощущался их настрой, выглядели они достойно даже вдесятером. И у нас, и у них были моменты, но мы лучше свои шансы реализовали и победили. Теперь надо отдохнуть и восстановиться перед оставшимися в этом году матчами".

Ранее главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал, что его команда счастлива, что смогла приблизиться так близко к Донецку.