Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар прокомментировал ничью в матче против Зари.

Напомним, что Олимпик в домашнем поединке 15-го тура чемпионата Украины против Зари вел в счете 3:1, но даже в численном большинстве не сумел сохранить такой результат.

"Сегодня был важный матч с турнирной точки зрения для обеих команд. Матч оказался непростым, как мы и ожидали, хотя для нас он складывался положительно. Во втором тайме мы остались в большинстве, забили голы и имели комфортное преимущество в два мяча, но умудрились растерять это преимущество и пропустить гол на последних секундах. Такая ничья сродни поражению. Это должно стать для многих ребят наукой.

У нас в команде есть ребята, которые тянут результат на своих плечах, а есть молодежь, которая пополнила наши ряды. Они на сегодняшний день не чувствуют ответственность и не могут проникнуться теми задачами, которые есть у нас в команде. Отсюда и ошибки – обрезки, недорабатываем, не успеваем в оборону. Наверно, мы заслуженно не смогли выиграть сегодня. У нас были такие же ошибки в предыдущих матчах, но тогда соперники нас простили. Сегодня же нас наказали за эти оплошности, и мы потеряли важные два очка", — начал пресс-конференцию Санжар.

Тренер Олимпика поделился мнением о сопернике.

"Заря хорошо доукомплектовалась по ходу сезона. У них хорошие футболисты. Те победы, которые они добыли в последних матчах, придали им уверенности в своих силах. На сегодняшний день эта команда действительно претендует по игре и своему духу не только на попадание в первую шестерку, но и на самые высокие позиции. У них хороший тренерский штаб, хороший коллектив. Это волевая команда, в составе которой есть опытные футболисты. Не спроста они могут выжать такие ничьи. В футболе не бывает ничего просто так".

Недавно защитника Олимпика Артема Шабанова впервые вызвали в сборную Украины, но с Санжаром никто из тренерского штаба национальной сборной не выходил на связь.

"Со мной никто не связывался. Думаю, наши матчи просматривают. Недаром на Артема обратили внимание, он проводит хороший сезон и заслужил этот вызов. Плюс, как я уже говорил, это будет мотивацией для других ребят, которые ставят перед собой максимальные цели и тоже хотят попасть в сборную.

Как будем проводить паузу в чемпионате? Нам надо перезагрузиться. Все матчи были эмоциональными, много ребят с микротравмами. Нужно перезагрузиться и готовиться к следующим, таким же непростым матчам", — добавил тренер.