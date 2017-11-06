Украина

Премьер-лига назвала лучшим игроком 15-го тура полузащитника Динамо Виталия Буяльского.

Динамо Киев в 15-м туре встречалось с полтавской Ворсклой (2:1), а 24-летний Буяльский забил гол, а также после его удара на добивании успешно сыграл Мораес.

Лучшим Буяльского признал экспертный совет УПЛ, в который входят Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Степан Юрчишин, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев, Павел Шкапенко и Геннадий Орбу.

Сообщается, что ближайшим конкурентом Буяльского был форвард Мариуполя Руслан Фомин, который набрал практически в два раза меньше голосов.

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