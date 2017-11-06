Команда Андрея Шевченко начнет подготовку к товарищескому матчу уже вечером.
Сегодня, 6 ноября, стартует сбор сборной Украины и подготовка футболистов к товарищескому матчу против сборной Словакии.
Главный тренер сборной Андрей Шевченко вместе с одним из игроков посетит пресс-конференцию для СМИ.
На вечер запланировано тренировочное занятие, которое состоится на стадине имени Виктора Банникова.
Напомним, что в сборной числятся 23 футболиста. Первый список вызванных игроков был дополнен сначала тройкой дебютантов, а накануне стало известно, что к команде присоединится Артем Беседин.
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