Украина

Нападающий Карпат прокомментировал ничейный результат со Сталью, а также свое падение в штрафной соперника в конце матча.

"Играли мы неплохо, но результатом, конечно, не удовлетворены. Однозначно, мы выглядели лучше соперника, создали реальные голевые моменты. Очень жаль, что Саша Гладкий не забил, но так уж игра, все может быть. В итоге имеем боевую ничью.

Мое падение на последних секундах? Как по мне — это однозначный пенальти. Я был первым на мяче, соперник сыграл не в мяч, а в ногу. После матча пересмотрели повтор — все четко и ясно. Соперник не добрался до мяча, судья имел все основания на то, чтобы назначить пенальти. Но он этого не сделал — о чем уже говорить. Красиво упасть? И ну ... Я — парень из Львова, здесь такого не учат. Пал встал.

Действительно, после матча команда была очень зла. На кого слилась? На самих себя. Мы не использовали свои моменты, да и жалко очень, что пенальти не поставили. Можно было решить судьбу матча. Очень хотелось выиграть.

Мы были готовы к атакам Стали. Серьезно готовились на тренировках к манере их игры; соперника изучили очень хорошо. Удалось их накрывать, заставлять кипера выносить мяч подальше, а дальше мы спокойно его подбирали. Сталь нас ничем не удивила.

Позиция на поле? Так, она удобна для меня. Но главное то, что тренер доверяет. Поэтому я отдаюсь полностью, чтобы Сергей Зайцев и в дальнейшем верил в мои силы.

Сейчас будет пауза, матчи сборных, а затем очень важная игра против Мариуполь. Будем играть на победу, хотим взять реванш за поражение в первом круге. Поражение было очень болезненная, она нас серьезно ударил. Теперь должны расплатиться", — сказал Гуцуляк.

Напомним, матч 15-го тура чемпионата Украины Сталь — Карпаты закончился со счетом 0:0.