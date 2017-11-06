Украина

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о целях и задачах тренировочного сбора национальной команды.

В первый день тренировочного сбора накануне товарищеского поединка против сборной Словакии тренер украинской команды Андрей Шевченко рассказал о подготовке к матчу и общих задачах сбора.

"Мы пригласили много новых игроков для того, чтобы увидеть их и дать им возможность проявить себя, — сказал Андрей Шевченко. – Товарищеские игры нужны прежде всего для этого – просмотра и подготовки новичков и наигрывания состава. Перед нами стоит задача модифицировать игру, сделать так, чтобы команда понимала, когда нужно контролировать мяч, когда действовать компактно. Иногда игроки этого не понимают, поэтому над этим надо работать. Нам надо научиться играть надежно в обороне и выжимать максимум из своих моментов".

"К сожалению, не сыграют Степаненко, Гармаш и Буяльский, который завтра улетает на обследование в Германию. Небольшой ушиб у Коноплянки, но завтра он уже будет заниматься в общей группе".

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