Украина

Вашему вниманию ТОП-5 голов 15-го тура чемпионата Украины сезона 2017/18.

В список вошли:

5. Факундо Феррейра

4. Андрей Богданов

3. Максим Лунев

2. Бернард

1. Евгений Опанасенко.

Смотрите на Football.ua сборную 15-го тура украинской Премьер-лиги.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.