В список вошли: 

5. Факундо Феррейра

4. Андрей Богданов

3. Максим Лунев

2. Бернард

1. Евгений Опанасенко. 

 

Смотрите на Football.ua сборную 15-го тура украинской Премьер-лиги. 

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