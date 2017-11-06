Украина 06 ноября 2017, 19:58 ТОП-5 голов 15-го тура чемпионата Украины Вашему вниманию ТОП-5 голов 15-го тура чемпионата Украины сезона 2017/18. Марлос, ФК Шахтер 06 ноября 2017, 19:58 В список вошли: 5. Факундо Феррейра 4. Андрей Богданов 3. Максим Лунев 2. Бернард 1. Евгений Опанасенко. Смотрите на Football.ua сборную 15-го тура украинской Премьер-лиги. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter. Люди Бернард Андрей Богданов Максим Лунев Марлос Евгений Опанасенко Команды Заря Олимпик Д Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте