Украина

Наставник Динамо Александр Хацкевич признан лучшим тренером 15-го тура украинской Премьер-лиги.

В матче 15-го тура УПЛ Динамо сумело переиграть Ворсклу (2:1) благодаря голам от Жуниора Мораеса и Виталия Буяльского.

Всеукраинское объединение футбольных тренеров (ВОФТ) выставило оценку 4,6 главному тренеру Динамо за вышеупомянутый матч.

Таким образом, Александр Хацкевич — лучший тренер 15-го тура УПЛ.

Отметим, что победой над Ворсклой Динамо прервало серию из пяти матчей, где киевлянам не удавалось победить в рамках УПЛ.

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