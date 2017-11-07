Украина

Арбитр Ярослав Козык несколько раз ошибся.

Поединок 15-го тура чемпионата Украины между киевским Динамо и полтавской Ворсклой завершился победой "бело-синих", но также запомнился ошибками бригады арбитров.

В своей традиционной рубрике Post Scriptum, комитет арбитров ФФУ разобрал все спорные эпизоды и вынес свой вердикт.

- 8 мин. Павел Ребенок с правого фланга выполняет подачу в центр штрафной площади на партнера по команде, Юрия Коломойца. Денис Гармаш в этот момент, не собираясь играть в мяч, осуществляет задержку нападающего и валит его на газон, срывая перспективную атаку. Арбитр продолжает игру, но нужно было назначить пенальти в пользу гостей, а Гармашу следовало вынести предупреждение.

Вердикт: Ошибка арбитра.

- 19 мин. Сложная для оценки ситуация — Николай Морозюк, не собираясь играть в мяч, заваливает на газон Ребенка. Нарушения в такой манере должно быть наказано, несмотря на то, был ли фол в пределах штрафной или вне ее.

Вердикт: Ошибка арбитра.

- 61 мин. Ребенок выполняет передачу в штрафную площадь хозяев, где Никита Корзун в попытке остановить мяч грудью ошибается и принимает мяч на руку. Действия с использованием рук с целью создания препятствия и отклонения мяча являются умышленными. Арбитр продолжил игру, видимо из-за того, что его обзор был перекрыт корпусом игрока. За такие умышленные действия должен был быть назначен пенальти в пользу гостей.

Вердикт: Ошибка арбитра.

- 86 мин. Мяч в штрафной площади попадает к Николаю Матвиенко, который совершает умышленное нарушение, играя рукой. В этой ситуации следовало назначить пенальти в пользу хозяев.

Вердикт: Ошибка арбитра.

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