Украина 07 ноября 2017, 10:54 Первая тренировка сборной перед матчем со Словакией Сборная Украины провела первую тренировку перед товарищеским матчем против Словакии. 07 ноября 2017, 10:54 Стартовал сбор национальной команды Украины, во время которого будет вестись подготовка к товарищескому матчу против сборной Словакии. Вчера Андрей Шевченко посетил пресс-конференцию, на которой рассказал о задачах своего тренерского штаба, о контракте с ФФУ и возможности натурализации еще одного футболиста. После пресс-конференции состоялась тренировка игроков. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте