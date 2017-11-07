Стартовал сбор национальной команды Украины, во время которого будет вестись подготовка к товарищескому матчу против сборной Словакии.

Вчера Андрей Шевченко посетил пресс-конференцию, на которой рассказал о задачах своего тренерского штаба, о контракте с ФФУ и возможности натурализации еще одного футболиста.

После пресс-конференции состоялась тренировка игроков.