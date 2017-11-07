Украина

Полузащитник Александр Караваев прокомментировал вызов в сборную, а также рассказал о новичках и болельщиках во Львове.

Сборная Украины в пятницу, 10 ноября, сыграет товарищеский матч против национальной команды Словакии.

"Тяжелый сезон, уже много сил затрачено, но я всегда говорил, что лучше играть через два дня на третий, чем всю неделю тренироваться, а потом одна игра. Это добавляет эмоциональных сил. Есть хорошее восстановление, потому есть силы.

В сборную всегда приезжаю с хорошим настроением. Все мечтают попасть в национальную сборную, тем более сыграть и быть в постоянной обойме", — рассказывает Караваев.

Полузащитник также прокомментировал первый вызов в сборную своих партнеров — Александра Андриевского и Александра Сватка.

"Андриевского и Сватка буду поддерживать. Например, сниму видео, как они будут петь на посвящении, и отправлю в команду (смеется). Саня (Андриевский, — прим.) уже знает, какую песню будет исполнять, а вот Сватка вызвали недавно, думаю, он еще не определился.

Во Львове играем свои домашние матчи в Лиге Европы с Зарей и поддерживают нас там очень хорошо. Думаю, на сборную придет намного больше зрителей. Очень хочу, чтобы пришел полный стадион", — рассказал Караваев в интервью ФФУ.