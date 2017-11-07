Украина

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче молодежных сборных Украины и Англии.

Как сообщает Федерация футбола Украины, определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче Группы 4 квалификационного раунда Евро-2019 U- 21 между сборными Украины и Англии, который состоится 10 ноября на стадионе Оболонь-Арена в Киеве.

Главным арбитром матча назначен 38-летний рефери из Франции Франк Шнайдер. Ассистенты арбитра — Сириль Мунье и Джемели Зитуни, резервный арбитр — Жоан Амель (все — Франция). Наблюдатель арбитража — Вадим Директоренко (Латвия).

С сезона 2009/2010 Франк Шнайдер начал судить французскую Лигу 2. В 2011 году французский рефери дебютировал как арбитр высшей лиги французского футбола. Арбитр ФИФА с 2016 года, работал на матчах юношеских и молодежных сборных команд, а также Лиги Европы УЕФА.

Напомним, квалификационная игра между молодежными сборными Украины и Англии начнется в 18:00 по Киеву.