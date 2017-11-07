Украина

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко считает вызов в молодежную команду хорошим опытом.

Коваленко, Лунин, Зинченко и Лукьянчук были призваны в ряды молодежной сборной, хотя ранее призывались в главную команды страны.

"Для нас, мне кажется, это тоже хороший опыт. Мы хотим помочь этой команде, потому что и в молодежных сборных выступали", — сказал Виктор Ковленко.

10 ноября "сине-желтые" в Киеве сразятся с одногодками из Англии, а 14-го ноября сборная отправится на британский остров, чтобы сыграть с Шотландией.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.