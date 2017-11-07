Украина

Команда Андрея Шевченко проведет открытую тренировку.

Сегодня, 7 ноября, в Киеве на УТК им.Банникова пройдет открытая тренировка сборной Украины.

Тренировочная сессия будет полностью открытой для всех болельщиков и начнется в 18:00. ФФУ приглашает всех желающих на данное мероприятие.

Напомним, что уже 10-го ноября во Львове наша сборная проведет спарринг со словаками.

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