Команда Андрея Шевченко проведет открытую тренировку.
ффу
07 ноября 2017, 13:25
Сегодня, 7 ноября, в Киеве на УТК им.Банникова пройдет открытая тренировка сборной Украины.
Тренировочная сессия будет полностью открытой для всех болельщиков и начнется в 18:00. ФФУ приглашает всех желающих на данное мероприятие.
Напомним, что уже 10-го ноября во Львове наша сборная проведет спарринг со словаками.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.