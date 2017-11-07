Украина

Полузащитник Зари Александр Андриевский признан лучшим по итогам месяца.

Лучший игрок чемпионата Украины по итогам месяца определялся зрительским голосованием. В голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" в октябре, а также футболисты, выбранные экспертами ФФУ:

11 тур — Игорь Харатин (Заря), 12 тур — Юрий Коломоец (Ворскла), 13 тур — Александр Андриевский (Заря), 14 тур — Сергей Мякушко (Карпаты), Бернард (Шахтер), Андрей Богданов (Олимпик), Факундо Феррейра (Шахтер), Евгений Паст (Звезда).

Всего в голосовании приняли участие около 11 000 любителей футбола. Результат голосования:

Александр Андриевский — 52% голосов,

Игорь Харатин — 29%,

Бернард — 9%,

Сергей Мякушко — 6%,

Феррейра — 2%,

Юрий Коломоец — 1%,

Евгений Паст — 1%,

Андрей Богданов — 0%.