Украина

Олимпик в домашнем поединке 15-го тура чемпионата Украины против Зари вел в счете 3:1, но даже в численном большинстве не сумел сохранить такой результат.

Лучший бомбардир луганской Зари Евгений Опанасенко прокомментировал матч против Олимпика.

"Далеко не каждой команде удается отыграть два мяча, играя при этом в меньшинстве. К тому же это была не команда второй либо третьей лиги, а Олимпик, который идет на третьем месте. Эмоции были положительные, даже несмотря на то, что победить не удалось. Естественно, нашей единственной целью до матча была победа. Но учитывая то, как складывался поединок – ничья хороший результат", — цитирует Опанасенко официальный сайт Зари.

"Артем Громов хорошо заменил Нури. Голевую передачу, когда Игорь Харатин сравнял счет, отдал именно Артем. Считаю, что он хорошо справился со своей задачей".

"Сказался ли матч с Гертой? Если в последние двадцать минут мы забиваем два гола, играя вдесятером, то физически команда себя хорошо чувствует. Поэтому думаю, что не сказался".