Украина

Полузащитник Зари Дмитрий Гречишкин прокомментировал результативный поединок с донецким Олимпиком.

Напомним, Олимпик в домашнем поединке 15-го тура чемпионата Украины против Зари вел в счете 3:1, но даже в численном большинстве не сумел сохранить такой результат.

"Думаю, игра понравилась зрителям. Мы приезжали в Киев за победой. Но проигрывая по ходу встречи 3:1, нам удалось отыграться, играя при этом вдесятером. Все-таки, учитывая все за и против, результатом мы довольны", - цитиурет Гречишкина официальный сайт Зари.

"Сейчас у нас сложный период, когда игры идут со второго на третий день. Но, на мой взгляд, мы выглядели в поединке с Олимпиком» очень достойно. Физически тоже были лучше. Команда показала хорошую игру. Другое дело, результат. Ожидали одного, а получилась ничья. Это футбол. Мы не опускаем голову. В таблице могли догнать преследователей, но впереди еще достаточно матчей. Первый из них против Вереса".

"Лично мое мнение – мы полностью переиграли Олимпик. Они забили свои мячи, но по сути, моментов у них было мало. Если посмотреть статистику и количество нашим моментов, то все сразу становится понятно. Нам просто не удавалось реализовать все то, что создали".

"Отсутствие Юрия Вернидуба? Безусловно, оно сказывалось. Перед игрой команда собралась вместе, сказали, что сыграем за Юрия Николаевича. Жаль только, что не удалось добыть три очка".