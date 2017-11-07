Украина

Член исполкома ФФУ Евгений Красников заявил, что решение оставить Андрея Шевченко главным тренером сборной Украины было принято единогласно.

Евгений Красников подтвердил, что решение ФФУ о продлении сотрудничества с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко было принято единогласно.

"Андрей Николаевич продолжает работать. Все единогласно поддержали его кандидатуру", — приводит слова Красникова Футбол NEWS.

Ранее Football.ua рассказывал, почему продление контракта с Андреем Шевченко является хорошей новостью.

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