Украина

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик поделился своим мнением о предстоящих соперниках его команды — Украине и Норвегии.

По мнению капитана словаков, впереди его команду ожидают два серьезных противостояния.

"Сборная Украины — мощный соперник", — цитирует Гамшика официальный сайт словацкого футбольного союза.

"Тем не менее, у нас есть опыт выступлений против них, так как в квалификации к Евро-2016 мы провели два матча".

"Что касается Норвегии, то против них мы еще не играли. Думаю, они будут сильны в обороне и хороши на контратаках".

"Нас ожидают сложные матчи против серьезных оппонентов, но товарищеские поединки как раз и нужны для того, чтобы проверить команду на прочность и дать возможность проявить себя новым футболистам", — подытожил хавбек.

Матч между Украиной и Словакией состоится 10 ноября.