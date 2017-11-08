Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик поделился своим мнением о предстоящих соперниках его команды — Украине и Норвегии.
Марек Гамшик, Getty Images
08 ноября 2017, 06:55
По мнению капитана словаков, впереди его команду ожидают два серьезных противостояния.
"Сборная Украины — мощный соперник", — цитирует Гамшика официальный сайт словацкого футбольного союза.
"Тем не менее, у нас есть опыт выступлений против них, так как в квалификации к Евро-2016 мы провели два матча".
"Что касается Норвегии, то против них мы еще не играли. Думаю, они будут сильны в обороне и хороши на контратаках".
"Нас ожидают сложные матчи против серьезных оппонентов, но товарищеские поединки как раз и нужны для того, чтобы проверить команду на прочность и дать возможность проявить себя новым футболистам", — подытожил хавбек.
Матч между Украиной и Словакией состоится 10 ноября.