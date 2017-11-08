Сборная Украины провела двухсторонний поединок в рамках тренировочного занятия.
Андрей Шевченко, ФФУ
08 ноября 2017, 12:20
Национальная команда Украины продолжает подготовку к товарищескому поединку против сборной Словакии.
Сегодня "сине-желтые" в рамках тренировочного занятия провели двухсторонний спарринг, в котором принял участие и главный тренер команды Андрей Шевченко.
Поединок между Украиной и Словакией состоится 10 ноября. Начало матча запланировано на 20:00 по киевскому времени.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.