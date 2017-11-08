Украина

Сборная Украины провела двухсторонний поединок в рамках тренировочного занятия.

Национальная команда Украины продолжает подготовку к товарищескому поединку против сборной Словакии.

Сегодня "сине-желтые" в рамках тренировочного занятия провели двухсторонний спарринг, в котором принял участие и главный тренер команды Андрей Шевченко.

Поединок между Украиной и Словакией состоится 10 ноября. Начало матча запланировано на 20:00 по киевскому времени.

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