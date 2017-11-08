Украина

Главный футбольный мировой орган оштрафовал Федерацию футбола Украины за поведение болельщиков.

ФИФА оштрафовала ФФУ на 39 тысяч швейцарских франков за нарушения со стороны фанатов "сине-желтых" на матчах отбора к чемпионату мира-2018 против Косово (2:0) и Хорватии (0:2).

Об этом сообщает официальный сайт организации. Львиная доля этой суммы, а именно 35 тысяч ФФУ заплатит по итогам матча с Хорватией, а остальные 4 тысячи Федерация потеряет из-за поведения фанатов на матче с Косово.

Ранее ФИФА уже штрафовала ФФУ за нарушения фанатов на матчах с Исландией (0:2), Турцией (2:0) и Косово (3:0).

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