Украина

Football.ua перечисляет и анализирует факторы, благодаря которым наставник Зари на данный момент является одним из лучших тренеров страны.

Строитель

То, что сейчас Заря является третьей силой в украинском футболе – в большинстве своем заслуга ее наставника. С первых дней пребывания на тренерском мостике луганчан талантливый специалист принялся строить совершенно новый коллектив, постепенно ставящий перед собой все более высокие задачи. С каждым новым сезоном амбиции клуба росли в геометрической прогрессии, и на то имелись абсолютно адекватные основания. Апогеем стал минувший чемпионат, в котором Заря впервые в своей истории заняла место на пьедестале, завоевав бронзовые медали.

Самая тренерская команда чемпионата собиралась буквально по зернышку. Наставник верно находил ключи к подсознанию игроков, многие из которых в других клубах были банально списаны за ненадобностью. Не заиграл в родном для себя Шахтере Александр Караваев? Добро пожаловать в Зарю, игру которой без него теперь и представить невозможно. Приезжают в Украину доселе никому не известные Боли, Данило, Бонавентуре и Юри – и за короткое время становятся лидерами атак луганчан, после чего (за исключением последнего) делают очередной шаг вперед в своей карьере. Да сколько еще таких примеров!

Не имея в своем распоряжении звездных исполнителей, луганский клуб умудрялся регулярно пощипывать грандов нашего футбола, а серия успешных игр против тогда еще мощного Днепра говорит сама за себя. Для коуча Зари в футболе мелочей нет. Каждый игрок знает, что делать на поле, а некоторые из них, во многом благодаря тренеру, открылись в новом качестве. К примеру, опорник до мозга костей Дмитрий Гречишкин ныне весьма успешно действует в центре обороны. Универсалом в свое время стал капитан команды Никита Каменюка, именно при Вернидубе доросший до вызова в национальную сборную страны. По-новому в нынешнем сезоне заблистал Евгений Опанасенко, забивающий с периодичностью нападающего. Что говорить, если даже 36-летнему Желько Любеновичу находится место на поле, и доверие тренерского штаба ветеран отрабатывает сполна. Растет не по дням, а по часам и перспективная молодежь. Экс-днепряне Андрей Лунин, Максим Лунев и Владислав Кочергин являются игроками основной обоймы, а Александр Сваток на днях впервые был вызван в сборную Украины. А ведь строительство продолжается!

Мотиватор

Экспрессивный наставник довольно эмоционально реагирует на события, происходящие на поле. Тренер Зари и в бытность игроком часто был капитаном своих команд, что наглядно свидетельствует о присущих ему лидерских качествах. Теперь они вовсю проявляются и в тренерской работе. Практически весь матч пребывая на ногах, наставник луганчан регулярно подсказывает своим подопечным, и эти наставления неизменно приносят успех. В нынешнем сезоне талант тренера-мотиватора проявляется самым ярчайшим образом. Фантастические отыгрыши в матчах с Динамо (4:4) и Олимпиком (3:3), блестящий кубковый поединок с Шахтером (3:4), сенсационный успех в Лиге Европы в виде выездной минимальной победы над Атлетиком – явное подтверждение действенности методов руководства командой.

Штаб

"Короля играет свита". В случае с наставником Зари этот древний афоризм приобретает особый смысл. Коуч изначально верно подобрал себе тренерский штаб, где нашлось место как опытным специалистам, так и недавно завершившим карьеру начинающим тренерам. Самое главное, что удалось Вернидубу – создать коллектив единомышленников, что в нашем футболе случается в штучных количествах. Немало повидавший на своем веку Юрий Коваль и еще совсем недавно хавбек Зари Александр Грицай, каждый по-своему, дополняют главного тренера. Первый всегда готов дать дельный совет, второй – в силу возраста может еще кое-что показать на поле недавним партнерам. При этом, имея собственные амбиции, ассистенты прекрасно осознают, что в плане харизмы главный тренер, несомненно, занимает свое справедливое место. Впрочем, самое главное, что даже в случае отсутствия главного тренера на своем месте, созданный и отлаженный им механизм продолжает эффективно работать, а это уже есть системность.

Мужики!

Во многом успехи наставника луганчан связаны с грамотной селекцией, и, в еще большей степени, – с отношениями внутри коллектива. Одна из самых дружных (если не самая) команд чемпионата была кропотливо слеплена мудрым наставником буквально по частям, и результаты это наглядно подтверждают. Вот кто бы мог подумать, что в групповом турнире Лиги Европы после провального первого тура луганчане будут считаться едва ли не главными претендентами на выход в плей-офф?!. В чемпионате Заря стартовала тоже не ахти, однако после ряда блестящих матчей уже сейчас рассматривается как основной претендент на бронзу. Практически в каждом сезоне при Вернидубе его команда нет-нет, да и совершала футбольные подвиги. Вспомним сенсационный выигрыш над Шахтером (0:1), когда на столичном УТК имени Банникова решающий гол забил арендованный у горняков Максим Малышев. К слову, в том же поединке одним из лучших был Руслан Малиновский, ныне зажигающий в бельгийском Генке. А этим парням путевку в большой футбол дал именно Вернидуб! Нынешний сезон в плане морально-волевых качеств игроков луганчан и вовсе становится показательным. Ряд героических камбэков подвигли болельщиков клуба на красноречивый баннер с такой точной формулировкой: “Мужики”. Думается, феномен Зари и ее наставника до конца еще не раскрылся, а ведь в нынешних условиях украинскому футболу так не хватает самобытных команд. Так что нет сомнений, что за новыми подвигами луганского батальона дело не станет!