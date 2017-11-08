Украина

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков занял 58-е место в списке самых перспективных молодых игроков мира.

Футбольное издания FourFourTwo вместе со своими партнерами составило список из 100 самых одаренных футболистов-тинейджеров мира.

58-е место в этом рейтинге было отведено 19-летнему полузащитнику Динамо и сборной Украины Виктору Цыганкову.

Игроку Динамо удалось обогнать Винисиуса (Фламенго/Реал), Жадона Санчо (Боруссия Д), Миле Свилара (Бенфика), Овье Эджарию (Ливерпуль) и многих других.

"Виктор слеплен из того же теста, что и Андрей Шевченко: это левоногий игрок, которому по душе действовать на правом фланге атаки", — издание начало со слов президента Динамо Игоря Суркиса.

Далее мнение ресурса:

"Шева был поражен его игрой еще в 2016 году, когда Виктору было всего 18. Именно тогда он получил первый вызов. Цыганков родился в Израиле, где тогда выступал его отец Виталий. Виктор равняется на Марио Гетце и Лионеля Месси и имеет большой опыт как для своего возраста.

Лучшее: Цыганков принес Динамо ничью в матче Лиги чемпионов против Бешикташа, когда забил гол первым касанием мяча после выхода на замену. Это сделало его вторым самым молодым автором гола в еврокубках в истории Динамо после ... ну, вы сами знаете кого".

Пока что объявлены позиции от 100-й по 21-ю. Оставшиеся таланты станут известны в ближайшее время.

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