Украина

Перед матчем со сборной Украины словацкая национальная команда несет кадровые проблемы.

Официальный сайт словацкого Футбольного союза информирует о том, что в ближайшем матче против сборной Украины команде не помогут 27-летний полузащитник Владимир Вайсс и 30-летний хавбек Юрай Куцка.

Вайсс заболел и плохо себя чувствует, а у Куцки мышечное повреждение.

При этом Владимир наверняка будет готов к следующей игре против Норвегии, тогда как Юрай отправился в расположении Трабзонспора.

Товарищеский матч между сборными Украины и Словакии пройдет в пятницу, 10-го ноября, во Львове

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