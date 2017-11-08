Украина

В украинском футболе с сезона 2019/2020 могут начаться изменения.

Рабочая группа по реформированию системы соревнований профессионального и любительского футбола в Украине представила на рассмотрение Исполнительному комитету ФФУ предложения по оптимизации структуры всеукраинских соревнований — Премьер-лиги, ПФЛ и создание Национальной футбольной лиги (НФЛ).

По результатам поиска вариантов реформирования чемпионатов под эгидой УПЛ, ПФЛ и НФЛ рабочая группа остановилась на следующей схеме:

1.Рекомендовать УПЛ с сезона 2019/2020 увеличить количество команд-участниц соревнований УПЛ с 12 до 16.

2. Начиная с сезона 2019/2020, право на участие в соревнованиях ОФК «ПФЛ Украины» будут иметь только профессиональные футбольные клубы Первой лиги с изменением количества команд-участниц соревнований с 18 до 16 и созданием соревнований U-19.

3. Начиная с сезона 2019/2020, начать проведение чемпионата Национальной футбольной лиги. Состав участников турнира сформируют профессиональные футбольные клубы Второй лиги, которые потеряют право участвовать в соревнованиях ПФЛ сезона 2019/2020, и команды клубов-участников чемпионата ААФУ сезона 2018/2019.

Исполком ФФУ принял к сведению предложения рабочей группы и делегировал ей полномочия продолжить процесс реформирования соревнований в отечественном футболе.

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