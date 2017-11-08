В украинском футболе с сезона 2019/2020 могут начаться изменения.
Фото: ФФУ
08 ноября 2017, 21:20
Рабочая группа по реформированию системы соревнований профессионального и любительского футбола в Украине представила на рассмотрение Исполнительному комитету ФФУ предложения по оптимизации структуры всеукраинских соревнований — Премьер-лиги, ПФЛ и создание Национальной футбольной лиги (НФЛ).
По результатам поиска вариантов реформирования чемпионатов под эгидой УПЛ, ПФЛ и НФЛ рабочая группа остановилась на следующей схеме:
1.Рекомендовать УПЛ с сезона 2019/2020 увеличить количество команд-участниц соревнований УПЛ с 12 до 16.
2. Начиная с сезона 2019/2020, право на участие в соревнованиях ОФК «ПФЛ Украины» будут иметь только профессиональные футбольные клубы Первой лиги с изменением количества команд-участниц соревнований с 18 до 16 и созданием соревнований U-19.
3. Начиная с сезона 2019/2020, начать проведение чемпионата Национальной футбольной лиги. Состав участников турнира сформируют профессиональные футбольные клубы Второй лиги, которые потеряют право участвовать в соревнованиях ПФЛ сезона 2019/2020, и команды клубов-участников чемпионата ААФУ сезона 2018/2019.
Исполком ФФУ принял к сведению предложения рабочей группы и делегировал ей полномочия продолжить процесс реформирования соревнований в отечественном футболе.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.