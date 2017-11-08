Украина

Защитник Шахтера Богдан Бутко и полузащитник Шальке Евгений Коноплянка вернулись к полноценным тренировкам со сборной Украины.

Сборная Украины готовится к матчу против Словакии в полном составе после того, как к тренировкам вернулись Богдан Бутко и Евгений Коноплянка.

Коноплянка пропускал вчерашнюю тренировку из-за простуды, а Бутко ранее работал по индивидуальной программе.

Кроме того к тренировкам приступил и полузащитник ПАОКа Евгений Шахов, который присоединился к расположению национальной команды вчера вечером.

Товарищеский матч между сборным Украины и Словакии состоится в пятницу, 10-го ноября во Львове.

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