Украина

Киевское Динамо выразило желание провести выездной матч седьмого тура украинской Премьер-лиги против Мариуполя.

Ранее Динамо отказалось лететь на матч в Мариуполь, который должен был состояться в рамках седьмого тура УПЛ, мотивируя это угрозой безопасности игроков и персонала клуба.

Как сообщает Футбол NEWS, киевский клуб обратился в УПЛ с просьбой переиграть матч и выразил готовность отправиться в Приазовье без каких-либо гарантий безопасности, что подтвердили и представители Мариуполя.

В то же время Мариуполь отказался давать дальнейшие комментарии.

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