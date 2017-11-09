Украина

Football.ua предлагает вашему вниманию коэффициенты букмекерских контор на товарищеский матч сборных Украины и Хорватии.

Во Львове сборная Украины сыграет товарищеский матч против Словакии, который станет первым поединком украинской национальной команды после завершения отборочного турнира ЧМ-2018.

Букмекеры считают фаворитом встречи, которая состоится во Львове 10 ноября, команду Андрея Шевченко.

Букмекерская контора PariMatch установила коэффициент на победу сборной Украины, равный 2,1, в то время, как на победу Словакии коэффициент равен 4,0. Ничья оценивается как 3,25.

Коэффициенты William Hill на все три возможных исхода чуть ниже: победа хозяев – 2,05, ничья – 3,2, победа гостей – 3,4.

Коэффициент букмекерской конторы bwin на успех команды Андрея Шевченко полностью совпадает с мнением коллег из PariMatch – 2,1, а по поводу ничьей bwin согласна с William Hill – 3,2. А вот коэффициент на победу подопечных Яна Козака составляет 3,5.

Больше всего верит в победу Украины Bet365, установившая на этот исход самый низкий коэффициент – 2,0. Коэффициент на победу Словакии составляет 3,9, на ничью – 3,2.

Матч Украина – Словакия состоится в пятницу, 10 ноября, во Львове на Арене Львов. Начала матча в 20:00. Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 2.

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