Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал будущий матч своей команды против Словакии.
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФФУ
09 ноября 2017, 18:30
"Очень рад, что возвращаемся на арену во Львове. Благодарны болельщикам за хороший прием, мы довольны, что со стадиона сняли санкции", — сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.
"Прежде всего Словакия – хорошая команда. Смотрели матч с англичанами, команда обладает хорошими исполнителями, они играют в атакующий футбол, в комбинационный. Хамшик – один из их лидеров, капитан, который на многое способен. Также могу отметить два центральных защитника сборной Словакии".
"Несколько матчей смотрели из их встреч, но акцент был на матче с Англией. Команда заслуживает уважения своим игровым стилем и теми исполнителями, что у них есть".
"Будем задействовать тех игроков, кто готовы поучаствовать в игре. У нас шесть замен. Посмотрим. Кто-то из новичков, скорее всего, будет в стартовом составе".
"Мякушко получил вызов не только за штрафные удары
. У нас есть группа игроков, которые это умеют. У Сергея есть хорошие качества, потому мы и вызвали его. Одно из них, конечно, и штрафные удары. Если будет возможность пробить у него, может порадует болельщиков", — сказал Шевченко.
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