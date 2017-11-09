Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал будущий матч своей команды против Словакии.

"Очень рад, что возвращаемся на арену во Львове. Благодарны болельщикам за хороший прием, мы довольны, что со стадиона сняли санкции", — сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

"Прежде всего Словакия – хорошая команда. Смотрели матч с англичанами, команда обладает хорошими исполнителями, они играют в атакующий футбол, в комбинационный. Хамшик – один из их лидеров, капитан, который на многое способен. Также могу отметить два центральных защитника сборной Словакии".

"Несколько матчей смотрели из их встреч, но акцент был на матче с Англией. Команда заслуживает уважения своим игровым стилем и теми исполнителями, что у них есть".

"Будем задействовать тех игроков, кто готовы поучаствовать в игре. У нас шесть замен. Посмотрим. Кто-то из новичков, скорее всего, будет в стартовом составе".

"Мякушко получил вызов не только за штрафные удары . У нас есть группа игроков, которые это умеют. У Сергея есть хорошие качества, потому мы и вызвали его. Одно из них, конечно, и штрафные удары. Если будет возможность пробить у него, может порадует болельщиков", — сказал Шевченко.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.