Украина

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин заявил, что клуб отказался переигрывать матч седьмого тура УПЛ против Динамо.

В матче седьмого тура украинской Премьер-лиги Динамо должно было сыграть на выезде против Мариуполя, но киевляне решили бойкотировать матч и не явились в одноименный город, мотивируя это угрозой безопасности игроков и персонала клуба.

Накануне появилась информация о том, что Динамо обратилось в УПЛ с просьбой переиграть матч и выразило готовность отправиться в Приазовье без каких-либо гарантий безопасности.

"Почтовый ящик Клуба и нашу клубную телефонную линию, после сегодняшнего разгона волны слухов и домыслов в Интернете, "обрывают" обращения болельщиков ФК Мариуполь с просьбами, нет — с требованиями, ни в коем случае не идти на поводу у наших уважаемых партнеров из Киева, и не проводить переигровку несостоявшихся в августе футбольных матчей", — написал вице-президент Мариуполя Андрей Санин на своей странице в Фейсбуке.

"Ну что ж, друзья, не переживайте — мы дорожим нашем Именем и нашей Репутацией, поэтому никаких переигровок не будет. Иначе тем самым будет открыт ящик Пандоры, и украинский футбол скатится в состояние первобытного хаоса – что тогда помещает футбольным функционерам перекраивать календарь игр под свои собственные потребности и задачи?".

"Украинский футбол и так на нисходящем векторе развития – вспомните выдаваемые нашему клубу как из рога изобилия красные карточки; пенальти, которые почему-то одним ставятся за малейшую провинность, а другим даже за явную игру рукой в штрафной ни-ни, и так далее — список можно продолжать очень долго. Зачем же усугублять ситуацию, создавая печальный прецедент демонстративного игнорирования положений Регламента УПЛ?".

"Апологетам же всепрощения из-за былых заслуг прошу просто задуматься — была бы возможна столь вольная трактовка действующих регламентов в соревнованиях уровня Европы (UEL & UCL)? Как только любой клуб посмеет не явится на игры Лиги Чемпионов, возмездие будет мгновенным и безжалостным, никаких сантиментов и многомесячных дебатов на тему "Тварь я дрожащая или право имею?" точно не будет. И лишится сей клуб-ренегат евролицензии на длительный период, и полетят головы их менеджмента под секирой общественного порицания. Но это в другой реальности, не у нас...".

"И чтобы снять домыслы и вольные трактования по текущему витку Мариупольгейта, которыми сейчас полон Интернет, друзья, я выкладываю официальный запрос глубокоуважаемого лично мною ФК Динамо Киев и наш ответ на него. Другие комментарии будут излишними".

Напомним, что Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение засчитать Динамо техническое поражение 0:3, после чего киевский клуб апелляцию в Апелляционный комитет ФФУ, решение по которой ожидается в текущем месяце.

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