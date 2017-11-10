Украина

Football.ua вспоминает поединки между сборными Украины и Словакии.

Сборные Украины и Словакии провели между собой пять матчей – три товарищеских и два официальных. И если в контрольных поединках преимущество на стороне нашей команды – две ничьи и победа, то в официальных более удачливыми были словаки – победа и ничья.

В отборочном турнире Евро-2016 Словакия стала первым соперником сборной Украины на пути во Францию. Казалось, что первый шаг на пути к финальному турниру станет успешным, поэтому единственный гол Роберта Мака и бесплодные попытки хозяев НСК Олимпийский отыграться стали шоком для поклонников сборной Украины.

Еще большим разочарованием стал второй поединок в Жилине. Все ждали, что сборная Украины сделает все, чтобы взять реванш за поражение в Киеве и поправит свое турнирное положение. Однако Михаил Фоменко решил сыграть слишком уж осторожно, на что хозяева ответили тем же – 0:0.

20 ноября 2002 года, товарищеский матч

Словакия – Украина 1:1

Голы: Кархан, 64, с пенальти – Мелащенко, 84.

Словакия: Бучек, Петраш, Климпль, Лейтнер (Чишовски, 63), Кархан (Минтал, 69), Михалик (Кисель, 86), Глинка, Дзурик, Пинте (Годур, 46), Бенчик (Фабуш, 74), Рейтер (Кожлей, 46).

Украина: Шутков (Рева, 46), Федоров, Радченко (Несмачный, 46), Дмитрулин, Тимощук (Лисицкий, 76), Гусин (Старостяк, 46), Кормильцев (Левченко, 46), Зубов, Шевченко, Воробей (Мелащенко, 56), Воронин (Калиниченко, 69).

28 апреля 2004 года, товарищеский матч

Украина – Словакия 1:1

Голы: Венглинский, 13 – Варга, 65.

Украина: Шовковский, Русол, Езерский, Радченко, Чечер, Гусев (Ребров, 38), Назаренко (Калиниченко, 66), Ротань, Тимощук, Рыкун (Шелаев, 46), Венглинский (Косырин, 59).

Словакия: Кениг, Варга, Грешко, Кратохвил (Рейтер, 61), Забавник, Ганек, Кархан, Михалик, Минтал (Кисель, 46), Виттек (Довичович, 84), Немет (Климпль, 86; Урбан, 90+1).

10 февраля 2009 года, товарищеский матч

Словакия – Украина 2:3

Голы: Виттек, 42, Гамшик, 69 – Валяев, 9, Селезнев, 48, Милевский, 83, с пенальти.

Словакия: Сенецки, Чех, Шкртел, Печалка (Куцка, 58), Пекарик (Стивар, 84), Дюрица, Штрба (Гамшик, 58), Обжера (Стох, 69), Козак (Петраш, 80), Виттек, Шестак.

Украина: Шовковский, Чигринский, Несмачный, Михалик, Мандзюк (Пашаев, 46), Ротань, Алиев, Валяев (Тимощук, 76), Кравченко (Калиниченко, 76), Милевский, Селезнев (Гоменюк, 67).

8 сентября 2014 года, отборочный матч Евро-2016

Украина – Словакия 0:1

Гол: Мак, 17.

Украина: Пятов, Кучер, Шевчук, Федецкий, Ракицкий, Гусев (Громов, 81), Эдмар, Степаненко, Ковальчук (Безус, 66), Ярмоленко, Зозуля.

Словакия: Козачик, Губочан, Пекарик, Дюрица, Дьомбер, Гамшик, Куцка, Печовски, Немец (Кисс, 63), Вайсс (Стох, 67), Мак (Дюриш, 90+2).

8 сентября 2015 года, отборочный матч Евро-2016

Словакия – Украина 0:0

Словакия: Козачик, Шкртел, Губочан, Пекарик (Салата, 51), Дьомбер, Гамшик, Куцка, Печовски, Виттек (Якубко, 66), Дюриш, Мак (Стох, 84).

Украина: Пятов, Шевчук, Федецкий, Ракицкий, Хачериди, Ротань, Степаненко, Коноплянка, Рыбалка, Кравец (Гладкий, 90+1), Ярмоленко.

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