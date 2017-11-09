Украина

Председатель Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев рассказал о конфликте с киевским Динамо.

В матче 7-го тура украинской Премьер-лиги Динамо должно было сыграть на выезде против Мариуполя, но киевляне решили бойкотировать матч и не явились на игру. Ранее появилась информация о том, что Динамо обратилось в УПЛ с просьбой переиграть матч, но вице-президент Мариуполя Андрей Санин заявил, что клуб отказался переигрывать матч против Динамо.

"Футбольный клуб Мариуполь не давал никаких подтверждений переигровки. Это желание сугубо функционеров футбольного клуба Динамо — фейковой информацией ввести в заблуждение футбольную Украину для того, чтобы надавить на Апелляционный комитет" — цитирует Журавлева официальный сайт телеканала Футбол.

"Я разговаривал с представителями клубов: на них уже выходило киевское Динамо и просит поддержать их. Им нужно семь клубов, которые станут на сторону Динамо, чтобы сказать, мол, давайте переиграем матч, чтобы спортивный принцип был соблюден. Киевляне давят на эти клубы с тем, что у них есть определенные отношения – в первую очередь, это арендованные футболисты, которые из Динамо отданы в эти клубы".

"Сейчас ведутся спекуляции. Это сугубо политика, понимаете? Это абсолютный фейк. Я разговаривал с вице-президентом Мариуполя Андреем Саниным, как только сегодня увидел публикацию на эту тему в сети. Он сказал, что есть письмо, но оно не о переигровке, а вообще вокруг этого. Однако, клуб готовит письмо с ответом, что они это не приемлют и на это не согласны".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.