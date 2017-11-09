Украина

Представляем вашему вниманию результат матча Украина U-18 — Дания U-18.

Забив два быстрых гола и доигрывая последние 10 минут встречи в меньшинстве, юношеская сборная Украины, составленная из игроков до 18 лет, в товарищеском матче разошлась миром со своими датскими сверстниками.

Украина U-18 — Дания U-18 2:2

Голы: Супряга, 7, Кащук, 9 — Туе, 39, Йенсен, 90+2

Украина U-18: Бабичин, Муравский, Снурницин, Титаевский (Крыськив, 46, Шевцов, 83), Супряга, Кащук, Ващишин (Приходько, 46), Цитаишвили (Духан, 61, Долгов, 89), Малышкин, Харжевский (Граматик, 61), Куртяк (Долгов, 61)

Дания U-18: Бернат, Хауснер, Клиттен, Мадсен, Туе, Хвидт (Ольсен, 71), Йенсен, Гудманн (Егелунд, 85), Сери (Коструп, 71), Дамсгорд, Йоргенсен (Хьог, 61)

Удален: Граматик (80, второе предупреждение).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.