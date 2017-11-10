Украина

Константин Фролов стал старшим тренером Черноморца U-21.

Генеральный директор Черноморца Анатолий Мисюра представил нового старшего тренера молодежного состава Константина Фролова, а также его помощника Константина Балабанова.

Ранее работавший с Черноморцем U-21 Алексей Чистяков перешел в тренерский штаб первой команды клуба, где стал одним из ассистентов Олега Дулуба, а тренер "молодежки" Сергей Матюхин будет работать в СДЮШОР Черноморец.

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