Украина

Football.ua представляет анонс товарищеского матча между сборными Украины и Словакии.

Товарищеским поединком против команды Словакии украинская сборная начинает подготовку к отборочному циклу Евро-2020.

Украина – Словакия

Пятница, 10 ноября, 20:00. Львов, Арена Львов. Арбитр – Андрис Трейманис (Латвия). Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 2.

Промежуток времени между окончанием очередного отборочного цикла и началом следующего – благодатный период для тренера сборной, которая не пробилась в финальный турнир чемпионата мира или Европы. Результат уже не требуется, сходу начинать готовить вверенный тебе коллектив к июньским битвам не надо. Самое время разобраться с кадровой ситуацией: просмотреть ближайший резерв, принять решение об отправке кого-то на пенсию… Именно в таком положении сейчас оказалась сборная Украины и ее тренер Андрей Шевченко.

Сборная во Львове наверняка предстанет а несколько необычном виде. Причиной тому травмы целого ряда ведущих футболистов (Сидорчук, Гармаш, Кравец, Буяльский, Ракицкий…) и участие молодежной сборной в отборе на Евро-2019, куда были откомандированные все те, кто уже попал в обойму национальной команды, но по своему возрасту способные помочь сверстникам (Коваленко, Зинченко, Беседин, Лунин, Лукьянчук…). Впрочем, наверное, это даже к лучшему.

Сейчас Шевченко сможет проверить в деле всех тех, кого уже присмотрел для сборной, но в погоне за результатом в отборочном турнире не мог позволить себе устроить просмотр в официальных матчах. К слову, ирония по поводу вызова в такой ситуации в сборную Кучера не совсем уместна. Если тренерский штаб считает, что ветеран сможет быть полезен в отборе на Евро-2020, то какой смысл заглядывать ему в паспорт?

Кроме того, тренер сборной Украины наверняка захочет поэкспериментировать не только с составом, но и с тактикой. И здесь совершенно не важен результат самого матча.

В аналогичном положении находится и тренер сборной Словакии Ян Козак. Его команда также не пробилась на ЧМ-2018, но к тренеру у словацкой федерации нет никаких претензий – задачу-минимум (занять второе место в группе, хотя оно и стало худшим из девяти и не позволило участвовать в плей-офф) он выполнил, следовательно, будет готовить словаков к следующему отбору. И травмированные среди его подопечных имеются (Дюрица, Куцка, Вайсс, Пекарик…), и новичков в деле он проверить собрался.

Команда Козака проведет два товарищеских матча в ноябре – после Украины сыграет с Норвегией. Тренер сказал, что намерен в этих поединках проверить всех вызванных на сбор футболистов, но при этом заявил, что против Украины сыграет сильнейший состав, который имеется в данный момент в его распоряжении.

Интересные факты

- Сборные Словакии и Украины провели между собой пять матчей (2 официальных): три ничьи и по одной минимальной победе у каждой из команд.

- За свою историю сборная Украины сыграла 27 матчей в ноябре: 10 побед, 10 ничьих и 7 поражений.

- Чаще всего в последнем месяце осени нашей сборной приходилось играть против Словении – 4 раза. Словакия в ноябре была соперником сборной Украины один раз.

- Андрей Ярмоленко является лучшим бомбардиром сборной в ноябре – 9 мячей. 6 голов на счету нынешнего главного тренера украинской команды Андрея Шевченко.

- Матч Украина – Словакия станет первым поединком сборной на Львов Арене после дисквалификации, наложенной на стадион ФИФА в 2013 году из-за поведения болельщиков.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов – Бутко, Хачериди, Ордец, Матвиенко – Ротань, Малиновский – Ярмоленко, Марлос, Коноплянка – Коломоец.

Словакия: Дубравка – Сабо, Шкртел, Шкриньяр, Губочан – Дуда, Лоботка, Гамшик – Мак, Немец, Кисс.

Слова

Андрей Шевченко, тренер сборной Украины:

"Очень рад, что возвращаемся на арену во Львове. Благодарны болельщикам за хороший прием, мы довольны, что со стадиона сняли санкции".

"Прежде всего, Словакия – хорошая команда. Смотрели матч с англичанами, команда обладает хорошими исполнителями, они играют в атакующий футбол, в комбинационный. Гамшик – один из их лидеров, капитан, который на многое способен. Также могу отметить двух центральных защитника сборной Словакии Шкриньяра и Шкртела".

"Несколько матчей смотрели из их встреч, но акцент был на матче с Англией. Команда заслуживает уважения своим игровым стилем и теми исполнителями, что у них есть".

"Будем задействовать тех игроков, кто готовы поучаствовать в игре. У нас шесть замен. Посмотрим. Кто-то из новичков, скорее всего, будет в стартовом составе".

Ян Козак, тренер сборной Словакии:

"Мы сыграем в ноябре два матча, в которых я дам возможность сыграть всем из 24-х вызванных футболистов. При этом могу обещать, что против Украины сыграют все сильнейшие, которые на данный момент есть в нашем распоряжении, поскольку соперник очень силен, а мы хотим сыграть достойно. У нас остались приятные воспоминания от последнего визита в Украину. Не хотелось бы их портить".

"У Андрея Шевченко хороший подбор исполнителей, выступающих в Европе и таких сильных украинских командах, как Шахтер, Динамо и Заря, регулярно выступающих в еврокубках, Я в свое время восхищался Шевченко-игроком, теперь считаю его отличным тренером с большой перспективой. Его команда очень сильна, и именно поэтому мы с радостью откликнулись на предложение сыграть контрольный матч против Украины".

прогноз 1:1

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