Украина

Наставник сборной Украины подвел итоги выступления национальной команды и рассказал о нюансах своей работы.

Матч Украина – Словакия состоится в пятницу, на Арене Львов. Начала матча в 20:00. Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 2. Накануне товарищеского матча национальной команды большое интервью телеканалу 112 дал главный тренер Андрей Шевченко.

"В матче со Словакией наша задача проверить новых футболистов, дать им возможность сыграть, а также налаживать старые связи. Когда вводишь большое количество новых игроков – слишком сильно разрушается система игры. Есть футболисты, которые адаптируются очень быстро, а есть те, у кого получается это хуже. У нас нет возможности организовать такой длительный тренировочный цикл, потому что когда собирается сборная, у нас есть максимум три дня. Тем более, в такой насыщенный период матчей украинских команд в еврокубках. Игроки подвергаются серьезным физическим нагрузкам, поэтому тренировочного процесса как такового практически нет. Хорошо если попадается один день, когда можно провести более или менее полноценную тренировку, или это не должно быть только восстановление", — заявил Шевченко.

"На этом сборе мы практически теряем два дня на восстановление, и у нас остается только одна тренировка, где можно задействовать какие-то технические и тактические задумки, схемы, где-то попробовать игроков на разных позициях".

"У нас сейчас есть длительный период, посмотрим, сколько окон для товарищеских матчей у нас будет, с какими соперниками удастся сыграть, поэтому по возможности постараемся дать каждому новичку шанс проявить себя".

"Мы зависим от поколений. Возможно, судьба нам подарит несколько классных нападающих. В этом поколении у нас прекрасные вингеры, те же Коноплянка, Ярмоленко, которые сегодня играют в Европе. На этих позициях у нас хороший выбор. Сегодня чемпионат нашей страны не дает возможности конкурировать с более сильными чемпионатами. Из-за этого качество игроков и их уровень, в том числе нападающих, страдают".

"Чем отличается работа в клубе от работы в сборной? Во-первых, у клубного тренера намного больше времени. У него есть укомплектованная команда игроков, с которой он работает каждый день. Ему легче выстраивать игру. А тренеру национальной сборной очень важно вести хорошую селекцию, смотреть за игроками и точечно находить решения, которые в конкретный момент необходимы команде, при этом не имея достаточного времени для работы на футбольном поле. Работа совершенно разная. Но пока я работаю здесь, это моя работа, и заглядывать в будущее не стоит".

"Сейчас завершился отборочный цикл. Мои помощники должны сказать мне, хотят они дальше работать или нет. Если все нормально, то мы продолжим в этом же составе. По стратегии, по тактике, по игровым принципам больших изменений не будет".

"Мы хотим играть в созидательный футбол, но с некоторыми изменениями. Если сделать анализ проведенного цикла на Чемпионат мира, то игры с сильными соперниками мы немножко провалили. У нас были хорошие отдельные таймы, но этого не хватило для положительного результата. Мы достаточно создавали моментов в первом тайме против хорватов в Киеве, чтобы их обыгрывать, но подвела реализация. Мы должны более ответственно играть в обороне и нужно не транжирить моменты. Где-то, возможно, мы будем перестраиваться в играх с более сильными соперниками, но мы не собираемся изменять своим принципам: собираемся атаковать, стараясь соблюдать баланс".

"У меня есть контракт до июня. Мы договорились о том, что я должен переговорить со своими помощниками. Я специально взял время, чтобы окончательно определиться по всей структуре на следующий отборочный цикл: на счет тренерского состава, медперсонала, администратора и всех остальных. Дать свое видение развития. После того, как я это сделаю, у меня есть договоренность, что мы продолжим наше сотрудничество".

На пресс-конференции Андрей Шевченко сказал, что фактически "гарантирует" попадание Украины на следующий чемпионат Европы.

"Результат очень важен. Мы должны посмотреть, в какой мы окажемся группе после жеребьевки, оценить наши шансы, но у меня нет другого выхода, так как передо мной ставится задача и я ее должен решать. Украина должна поехать на следующий чемпионат Европы".

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