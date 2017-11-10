Украина

Хавбек львовян востановился после травмы.

Полузащитник Карпат Олег Голодюк наблюдал за поединком между Карпатами и Сталью за пределами поля. Причиной тому стала травма, которую хавбек получил в домашнем поединке с Динамо.

"После Стали мы получили несколько дней на отдых. Сейчас приступили к режиму двухразовых тренировок. Пожалуй, уже все начинают думать об игре с Мариуполем, ведь необходимо набирать как можно больше очков", — приводит слова Голодюка официальный сайт Карпат.

"Проблемы Мариуполя? Возможно и есть какие-то внутренние проблемы, но это только их дела. Своей игрой они показывают, что находятся в хорошей форме. Даже в последнем матче с "горняками", команда Бабича выглядела очень достойно. Но нам нужно смотреть исключительно на себя. Если будем продолжать работать в том же направлении, что и в последних играх, то непременно достигнем положительного результата".

"Хорошо себя чувствую. Надеюсь, что уже через несколько дней присоединюсь к тренировкам с общей группой".

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