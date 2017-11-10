Украина

Львовяне начали подготовку к игре 16-го тура с Мариуполем.

Главный тренер Карпат Сергей Зайцев прокомментировал подготовку львовян во время международной паузы.

"Тренируемся и с хорошим настроением заполняем паузу в чемпионате. В команде сейчас действительно классная атмосфера. Ребята больше улыбаются и шутят. Сейчас для нас главное — это командное взаимодействие. Уже ближе к игре будем расставлять конкретные акценты. Мариуполь — это хороший, качественный коллектив. Мы помним свои ошибки в предыдущей игре, поэтому постараемся их не повторить. Игровой кризис у команды Бабича? Это можно сказать обо всех клубах Премьер-лиги, ведь стабильностью сейчас может похвастаться только Шахтер. Необходимо смотреть исключительно на себя и разбирать свою игру", — цитирует тренера официальный сайт "львов".

"Реванш? У нас есть определенные задачи и цели, которые стоят перед командой. Мы довольно давно не побеждали. Хочется как можно скорее перейти эту линию и порадовать своих болельщиков".

"Перед отъездом в сборную вместе поздравили Мякушко, ведь не каждому удается попасть в национальную команду страны. Надеюсь, что Сергей в родных львовских стенах дебютирует за сборную Украины.

"Напутственные слова? Спросите Федецкого".

"Это наша семья, наш коллектив, поэтому следим и переживаем за каждого сборника. К примеру, в молодежку отправились сразу трое игроков Карпат: Осман, Гуцуляк и Швед".

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