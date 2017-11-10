Украина

Александр Караваев рассказал, какое у него прозвище в сборной и кто, по его мнению, лучший футболист в мире.

Полузащитник Зари и сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ситуацию в сборной Украины.

"Разница игры правым защитником в сборной и в Заре? В сборной приходится больше подключаться к атаке, а в Заре пытаются больше обезопасить свои ворота", — рассказал Караваев в комментарии ФФУ.

"Андрей Шевченко сейчас дает очень много шансов для молодых игроков, раньше тебя на один матч выпускали, если не показывал хорошую игру, все".

"Кто лучший друг в сборной? Даже не знаю. Нет кого-то одного, со всеми подружился. Все хорошо общаются между собой".

"Как меня называют на поле? В основном, "Кара", но многие шутят "зубастик".

"Сейчас самый сильный игрок Украины — Андрей Ярмоленко. Это лидер команды, он играет на высоком уровне уже много лет".

"За какую команду болею? Я много слежу за Барселоной, там есть великие игроки, у которых есть чему поучиться. Мне очень нравится чемпионат Испании, там комбинационный футбол, много технических элементов в игре".

"Самый лучший игрок в мире? Месси. Он гениален, Лео делает такие вещи, которые не укладываются в голове".

Матч Украина – Словакия состоится в пятницу, на Арене Львов. Начала матча в 20:00. Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 2.

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